«De bruker tvang mot folkets vilje»

Det gjelder Bjørn Sandnes sitt innlegg i Sunnmørsposten 7. september «Kommunereforma nok ein gong». Sandnes bruker grunnkurset sitt i politisk spill, og svarer aldri på utfordringer andre kommer med. Det er vel derfor det må bli tvang og ikke dialog.

Dessverre er det lite oppklarende for det saken gjelder. Nemlig at H og Frp mot folkets og politikernes vilje bruker tvang mot Haram. Å argumentere om hva som er best, er hån mot demokratiet og overstyring som heter makt.

Her må Bjørn Sandnes og tidligere varaordfører Svein Harsjøen ta en vesentlig del av ansvaret for at utfallet ble som det ble i Stortinget.

Protesterer mot tvang for Haram Haram er likevel tungt representert når forhandlingsgruppa for nye Ålesund møtest måndag.

Det er eks. Sandnes påtrykk mot Høyre sentralt som har trykket på den viktigste knappen selv om Haram Høyre var og er dypt splittet i saken. Sandnes går i strupen på KrF fordi vi lokalt etter valget i 2015 satset på Vebjørn Krogsæter (Sp) som ordfører og et samarbeid med Ap og MDG. Han gjør KrF medskyldig i skatteøkningen som Ap vil gjennomføre på 15 milliarder. Dette er jo en total blanding av forvaltningsnivåer. Denne summen som Ap ønsker skal spres på hele landet er ikke bestemt av KrF lokalt

Sentralt ønsker KrF Sentrum-Høyre-regjering uten Frp.

Eiendomsskatten i nye Ålesund kan komme til å tvinge både boligeiere og verker og bruk i kne. Den skatten har H og Frp i fall den etter alle solemerker blir innført, styrt oss i mot med åpne øyne.

Kommunalminister Sanner: Vil beholde Haram i nye Ålesund kommune

Likevel er de frimodige nok til å henge halen på grisen på alle som roper varsku her. Det vil smelle i behovet for investeringer i underernærte Robek-kommuner tidlig på 2020-tallet så det vil høres og merkes.

Nå skal velgerne få si sitt.

Randi Walderhaug Frisvoll

Varaordfører Haram

Arnt-Ove Tenfjord

Kommunerepresentant Haram KrF

