Fincantieri er langt fra Vard-mål

Fincantieri hadde ved utløpet av 2016 grønt lys fra vel 16 prosent av aksjonærene i Vard for sitt bud på aksjene i skipsbyggerkonsernet.

Med de 55 prosentene av aksjene de italienske majoritetseierne allerede eier, kontroller de dermed knappe 73 prosent av aksjene, opplyser Vard i en børsmelding.

Fincantieri har som mål å komme over 90 prosent, slik at de kan ta Vard av børsen.

Forrige uke ble det offentliggjort at fristen for budet på 0,24 singaporedollar per aksje, forlenges ut 12. januar. Om de ikke når målet sitt, kan en løsning være at de vil høyne budet for å sikre seg flere aksjer.

Italiensk bud på Vard-aksjene forlenges Fincantieri er tydelig ikke fornøyd med hvor mange som har godtatt bud på aksjene i skipsbyggerkonsernet.

– Tegn på usikkerhet i markedet, mener Norske Skipsverft Vard kan gå på billigsalg Italienske Fincantieri kan få halve Vard til en firedel av prisen de ga i 2012. Bransjeorganisasjon mener det er et symptom på usikkerhet rundt verftene.

Les flere næringslivsnyheter på smp.no