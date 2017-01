– Mye uavklart om ny havbruksforvaltning

Systemet vil tre i kraft 1. oktober 2017.

Etter det nye vekstsystemet skal landet deles inn i 13 nye produksjonsområder langs kysten.

– Jeg er opptatt av at små og mellomstore bedrifter også skal ha fleksibilitet. Derfor har jeg besluttet at aktører som kun får tillatelser hjemmehørende i ett område, skal få anledning til å drive også i et tilstøtende område, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Det vil bli fastsatt endringer i den vedtatte produksjonsområde-forskriften som åpner for dette, ifølge departementet.

Lakselus

– Klarer vi ikke å få bukt med lakselusa blir det ingen vekst, sa Per Sandberg til de rundt 500 representantene for sjømatnæringa som var tilstede på konferansen.

– Dette er bakgrunnen til at vi opprettet utviklingstillatelser. Gjennom disse tillatelsene kan næringa forske på nye og mer bærekraftige måter å produsere laks og ørret på i fremtida.

Havbruksnæringa har vært delt i synet på vedtaket. Sjømat Norge har lenge kritisert Havforskningsinstituttets lakselusmodell, som skal danne en del av beslutningsgrunnlaget.

– Er modellene som ligger bak gode nok? Ikke idag. Men jeg kan forsikre at alle mine fagfolk jobber for å justere dette frem til lanseringen, sa Sandberg ifølge ilaks.no.

Skeptiske

Sjømat Norge mener mye fortsatt er uavklart.

– Den nye havbruksforvaltningen går noen skritt i den retning vi ønsker, men det er fortsatt mye som er uavklart. Ikke minst stiller vi spørsmål ved hvordan trafikklysene skal fungere. Hovedmodellen er den samme som de har presentert tidligere, og den er vi skeptisk til, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge ifølge en pressemelding på organisasjonens nettside.