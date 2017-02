Britisk fond kjøper seg opp i Vard

Fincantieri forlenger bud på Vard Fincantieri gir ikke opp målet om å ta Vard av børs, men få aksjonærer har godtatt budet på aksjene i Vard-konsernet.

Det britiske investeringsfondet MVN Asset Management Limited har de siste ukene kjøpt seg opp i Vard-aksjene på Singapore-børsen.

Nå har de handlet nye 392,400 aksjer, som gjør at fondet etterpå eier 5,68 prosent av aksjene. Fondet handler i første rekke på vegne av britiske kunder, ifølge bedriftsprofilen på Bloomberg.

Det går fram av en børsmelding fra Vard natt til onsdag.

Torsdag utløper fristen fra de italienske majoritetseierne, Fincantieri, som i høst la inn bud på alle aksjene.

Budfristen er etterpå forlenget flere ganger.

Bakgrunnen for budet er at italienerne - som sitter på om lag 55 prosent av aksjene - vil ta Vard av børs.

Liten interesse

Fincantieri hadde som mål å få kontroll over 90 prosent av selskapet, noe som ville ført til tvangsinnløsing av de resterende aksjene.

Laber interesse for å hoppe på budet førte imidlertid til at de måtte gi opp det målet.

I midten av januar opplyste Fincantieri at de hadde støtte fra myndighetene om at de kunne senke terskelen til 50 prosent og at de vil arbeide for å ta selskapet av børs frivillig.

En firedel av prisen

Budet på 0,24 singaporedollar per aksje verdsetter Vard-konsernet til rundt 1,7 milliarder kroner.

For fire år siden la Fincantieri 3,3 milliarder på bordet for å kjøpe halvparten av selskapet som da het STX, hvor de fortsatt sitter med aksjemajoritet. Nå vil de kjøpe opp resten av de drøyt 44 prosentene av aksjene i Vard.

Vard har fem verft i Norge, blant dem Brattvåg, Langsten, Aukra og Søviknes.