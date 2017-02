Åge Remøy: - Stod klar til å gå inn i Farstad

Herøyreder Åge Remøy forteller til Finansavisen tirsdag at hans investeringsselskap In Nord Vest stod klare til å gå inn med kapital i Farstad Shipping, da rederiet snudde og valgte Røkke-Fredriksen-løsningen som ble kjent mandag.

Ålesund-rederiet skal ha hatt planene klare for en emisjon på 650 millioner kroner, som skulle sørge for at rederiet skulle fortsette på egenhånd.

Remøy sier de hadde stilt opp og gitt en uforbeholden fulltegningsgaranti på kapitalutvidelsen.

- Men vi fikk beskjed om at bankene ville ha en annen løsning, sier Remøy til avisa.

(saken fortsetter under)

Svekker den maritime klynga Sunnmøre strippes for viktig makt Farstads ferd gjennom offshore-krisa er inne i smulere farvann, men ­verdifull last har gått tapt undervegs. Det mest bekymringsfulle er at dette følger et mønster.

Remøy-partnerne: Ein islandsk fiskekonge og ein sky svenske – Tilliten til styret og leiinga er lik null, tordna Thorsteinn Mar Baldvinsson under generalforsamlinga i Rem Offshore i januar 2010. Sidan den gong har mykje endra seg.

Smp.no fikk også opplyst mandag at det var en lokal finansieringsløsning på bordet, men at DnB og Giek (Garantiinstituttet for eksportkreditt) presset fram en løsning som innebar en sammenslåing av Farstad, Solstad og Deep Sea Supply.

På direkte spørsmål ga imidlertid Aker-direktør Øyvind Eriksen uttrykk for at det ikke var tilfellet, og at de leverte et bud om overtakelse av Farstad for halvannen uke siden.

Les også: Hovedkontoret kunne endt i Ålesund - røyk da Farstad sa nei (krever abonnement)