Rolls-Royce kuttar 200 stillingar i Norge

For første gong går Rolls-Royce Marine ut med eit konkret tal på kor mange stillingar dei tenkjer å fjerne her til lands.

– Det vi veit er at konsernet vil redusere med 800 tilsette i marinedivisjonen globalt i år, og at om lag 200 av desse vil skje ved anlegga våre i Norge, seier kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk til Vikebladet.

(saka held fram under)

Tillitsvalgt ved Rolls-Royce tror ikke de slipper unna nye oppsigelser Rundt 1600 ansatte i Rolls-Royce Marine fikk mandag tilbud om sluttpakker. Tillitsvalgt sier de ansatte er urolige.

Tidligere tillitsvalgte mener de ble overkjørt: Refser prosess med kutt i Rolls-Royce Tidligere tillitsvalgte i Rolls-Royce Marine tar bladet fra munnen og kritiserer nedbemanningsprosessen i selskapet.

Rolls-Royce er blitt 500 færre på to år – kutter mer – Det er veldig forståelig hvis folk er urolige i dagens situasjon, sier kommunikasjonsdirektøren i Rolls-Royce Marine til smp.no. Men hun er ordknapp om hvilke endringer som venter bedriften.

Ho stadfestar at dette er færre enn frykta, men det er framleis ikkje kjent kvar stillingane vil forsvinne.

Alle dei kring 1650 tilsette har fått tilbod om å søke om sluttpakke, og fristen for å søke går ut tysdag.

Det er knytt stor spenning til om toppsjef Mikael Makinen vil gå meir i detalj om planane for å nedbemanne, når han kjem for å snakke under Haramskonferansen tysdag.

Då vil han også vere mellom representantane frå næringslivet som møter statsminister Erna Solberg i Ulstein-gruppa sine lokalar.