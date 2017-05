Sævik ferdig som styreleder i Havila - Sætrenes overtar

Kan få milliardgevinst: Sævik tar over hele Fjord1 fredag Fredag samles fylkesutvalget i Sogn og Fjordane til telefonmøte. Temaet er Per Sævik og Havilafjords opsjon på de resterende 33 prosent av Fjord1.

Tirsdagens generalforsamling i Havila Shippng endte som forventet med et skifte i styrelederstolen.

Jostein Sætrenes (52) ble valgt som ny styreleder, og overtar dermed plassen som 76 år gamle Sævik har hatt gjennom hele selskapets historie, ifølge en børsmelding.

Bred erfaring

Sætrenes er i dag administrerende direktør i Shipsinvest AS, som holder til i Ulsteinvik. Han har mer enn 30 års erfaring fra oljeservicebransjen. Han har vært styremedlem i en rekke rederi og verft, inkludert Havyard Leirvik og selskap i Havila og Bourbon.

Hege Sævik Rabben, Helge Aarseth og Nina Skage fortsetter i styret, og får med seg Jogeir Romestrand som nytt styremedlem.

– Surra bort verdien

Krisa i offshore har rammet Havila svært hardt siden høsten 2014. Sævik har tidligere uttalt til smp.no at det er flere grunner til at han trekker seg, men at han også ønsker å ta ansvar for de økonomiske resulatene.

– Det har for så vidt med alder å gjøre. Men det har også å gjøre med at selskapet kom opp i et økonomisk uføre der vi surra bort verdien til aksjonærene og deler av gjelda til banker og obligasjonseiere, sa Sævik.

Samtidig vil Sævik trolig bruke mye av tida si framover på Fjord1. Fredag er det ventet at familieselskapet Havilafjord overtar resten av aksjene i ferjeselskapet.

Kan få milliardgevinst: Sævik tar over hele Fjord1 fredag Fredag samles fylkesutvalget i Sogn og Fjordane til telefonmøte. Temaet er Per Sævik og Havilafjords opsjon på de resterende 33 prosent av Fjord1.

Svake tall

Rederiet leverte tirsdag betydelig svakere tall for første kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

Av inntektene på skarve 145 millioner, ble resultatet 21 millioner kroner før avskrivninger. Rederiet utnyttet bare drøyt 40 prosent av flåten på 26 skip, ifølge børsmeldingen tirsdag.

Krisen er på langt nær over for Havila, som de siste årene har vært på randen av konkurs flere ganger. Aksjekursen, som var på 22 kroner ved utgangen av 2008, er i dag 17 øre.

Havila er ikke alene om å slite. Mer enn 140 offshorebåter i Norge, nesten en firedel av hele den norske flåten, ligger nå i opplag.