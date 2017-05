Supplyskip får nyvinning fra Brattvåg

Krana er utviklet ved fabrikken i Brattvåg og bygget delvis der, og i samarbeid med underleverandører som IP Huse på Harøya. Den skal være den første i verden som kan bruke både fibertau og stålvaier. Det er det brasilianske rederiet CBO som skal bruke krana om bord på skipet CBO Manoella.

– En hybridløsning med bruk av enten fiber eller stålvaier, gjør at CBO Manoella er forberedt til å ta på seg en større variasjon av subsea-oppdrag i fremtiden, sier teknisk direktør Marcelo Martins hos CBO i en pressemelding.

Forsyningsskipet som ble bygget i 2009, blir nå bygget om fra en PSV til en RSV (støttefartøy for fjernstyrte undervannsfarkoster). Deretter skal det ut i et tre år langt oppdrag for oljeselskapet Petrobras.

