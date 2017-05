Ulstein skal bygge cruiseskip for hemmeleg kunde

Ulstein-gruppa annonserte onsdag at dei har inngått ein intensjonsavtale om å bygge et eller fleire ekspedisjonsskip med med X-Bow.

Fartøyene skal byggast ved Ulstein verft og avtalen er med ein ikkje namngitt kunde i cruisemarknaden. Det blir det første av denne typen skip verftet byggjer.

Konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group påpeiker i pressemeldinga at dei har jobba målretta for å kapre denne marknaden for ekspedisjonscruise, og at dei no ser fruktene av innsatsen.

– Denne intensjonsavtalen viser at vi er i ferd med å stadfeste posisjonen vår i denne marknaden. Vi er veldig glade for å ha blitt valt som partnar i dette spennande prosjektet, og vi ser fram til å gjere dette prosjektet om til verkelegheit, seier Gunvor Ulstein i ei pressemelding.

Skipa av designtypen CX104 er 120 meter lange og vil ha baugforma X-Bow, ifølgje ei pressemelding frå konsernet.

Ulstein Group med cruise-kontrakter Kan bety milliard-inntekter Har fått kontrakt med kinesisk reiarlag.

Varslar erstatning på grunn av offshorebåtar i opplag Huseigaren i Ulsteinvik har fått nok av å ha skip i opplag som naboar.

Ligg godt an i ferjekamp: Vard og Havyard i finalen om å bygge nye Fjord1-ferjer To skipsbyggjarar på Nordvestlandet er mellom dei sterkaste kandidatane til å bygge fem nye ferjer for Fjord1.

Smp.no kjem med meir