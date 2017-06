Heder til unge nyskapere på Nor-Shipping

Heyerdahl-prisen ble i år tildelt en ung gründer som har en helt ny innfallsvinkel til hvordan havene kan renskes opp for plastsøppel. The Ocean Cleanup heter prosjektet som ledes av Boyan Slat. Enkelt fortalt tar de i bruk sjøens egne bevegelser for å samle plast i havet.

Prisen ble delt ut av Norges Rederiforbund under shippingmessa Nor-Shipping onsdag.

– Formidabel oppgave

– Prosjektet tar fatt i en utfordring som vi er nødt til å håndtere som mennesker i et bærekraftig perspektiv. Havet skal vi leve av i mange år fremover, det er derfra vi skal øse både mat, medisiner, og kanskje kraft og mineraler og i fremtiden. Derfor må vi starte et sted, og det å gjøre det rent for plast i alle fall, er en formidabel oppgave, sier Tor Christian Sletner i Norges Rederiforbund i en pressemelding.

Også Vision of the Fjords-båtene som bygges av brødrene Aa i Nordfjord og det finske selskapet Norsepower fikk hederlig omtale av årets jury. Sistnevnte ledes av Tuomas Riski som tidligere i uka vant prisen ved navn «Young Entrepreneur Award».

– Giftig cocktail

Kanskje ikke så rart at det er de unge som får oppmerksomheten i tøffe tider. Rederiforbundets Sturla Henriksen beskrev situasjonen for bransjen om å være truffet av en «giftig cocktail» - bestående av lav økonomisk vekst, fall i oljeprisen og stor overkapasitet».

Han mener økt proteksjonisme og nasjonalisme i verden bidrar til å forsterke problemene. Videre kom Henriksen med en advarsel: At politikken til USAs president Donald Trump er ytterligere en risiko for shippingbransjen.

– «America First» og brexit betyr fragmentering av handel, men også fragmentering av verdens politiske orden. Både «America First», brexit og det høye gjeldsnivået i Kinas økonomi representerer store risikoer i seg selv, sa den administrerende direktøren ifølge pressemeldingen fra åpningen.