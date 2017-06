Det melder Havila Shipping ASA i en pressemelding. Kontrakten har en varighet på 60 dager fast, med mulighet for inntil 30 dagers forlengelse.

Arbeidet går ut på at en PSV skal benyttes for å operere en Ampelman «walk to work»-løsning.

Havila Fortune vil i den avtalte perioden gå ut av opplag for å arbeide for Mærsk Olie & Gas.