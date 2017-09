Utanlandske investorar inn i Kleven

Hurtigruten og selskapets eigarar, Petter A. Stordalen og britiske TDR, blir største aktør i investorgruppa, med ein andel på litt over 40 prosent. Det melder Kleven-konsernet i ei pressemelding fredag morgon.

I tillegg består investorgruppa av Åge Remøy og Magnus Roth gjennom InYard Invest, det familieeigde tyske selskapet Lürssen-Group og investoren Per Lillebø. Også Kleven-familien sine selskap John Kleven AS og H-Invest AS har skote inn pengar.

Reforhandla låneavtale

Kleven i krise: Kleven verft har 4 milliardar i gjeld Fire milliardar kroner i gjeld og underskot på ein halv milliard to siste åra. Det er den dramatiske situasjonen for Kleven verft.

Som eit ledd i at Kleven no styrkar soliditeten, har partane også reforhandla låneavtalene med bankane.

– Det er semje mellom investorane om avtalen, men nokre formelle atterhald gjeld framleis. Mellom anna må selskapet sine bankar og Giek godkjenne avtalen, men dei har vore tett involverte i arbeidet heile tida, så det er grunn til å tru at også den delen av prosessen kjem endeleg på plass, seier Kleven-direktør Ståle Rasmussen i pressemeldinga.

– Samfunnsengasjerte og dyktige eigarar

Ved Kleven i Ulsteinvik, som ligg like ved leia der Hurtigrutens skip har seila året rundt i snart 125 år, er dei nøgde med storsatsinga frå investorgruppa.

– Vi er glade for interessa vi har opplevd for å investere i konsernet. Dette sikrar oss soliditet og kraft til å gå laus på nye, framtidsretta prosjekt. No har vi fått på plass samfunnsengasjerte og dyktige eigarar med eit langsiktig industrielt perspektiv, seier Rasmussen.

– Sikrar nye arbeidsplassar

Det nye investeringsfellesskapet går inn med totalt 300 millionar kroner i ny kapital i Klevenkonsernet.

– Dette vil sikre nye arbeidsplassar og vidare vekst både ved Kleven-verfta og for norsk verftsindustri, seier Hurtigruten sin konsernsjef Daniel Skjeldam.

– Med Kleven som eit av dei fremste eksempla, er norsk verftsindustri i verdsklasse. No går vi saman for å vidareutvikle den unike kompetansen, sikre nye lokale arbeidsplassar og skape vekst i konsernet som bygger framtidas skip, seier Skjeldam.

Kor mykje pengar Petter A. Stordalen og hans investeringsselskap Strawberry Equity går inn med er ikkje kjend.

– Klevenkonsernet har, i likskap med andre norske verft, fått merke nedturen i olje- og offshoresektoren, men kompetansen til dei tilsette og Kleven-familien er botnsolid. Vi gler oss over å kunne bidra inn i eit nytt, spanande kapittel for Kleven, seier investor og Hurtigruten-eigar Petter A. Stordalen.