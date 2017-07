Solberg berømmer innsatsen i Utvik

– Mens mange av oss har rolige feriedager, har store nedbørsmengder skapt krevende situasjoner flere steder i landet. Hjelpemannskap, offentlige etater og frivillige har stått på. Takk for innsatsen! skriver statsministeren på Facebook .

Flere bygder i Sogn og Fjordane ble hardt rammet av flom etter kraftig uvær natt til mandag. Nødetater, sivilforsvaret og frivillige har trådt til for å bistå de berørte.

– Særlig dramatisk har situasjon i Utvik vært, bildene gjør inntrykk. Jeg har snakket med ordfører Sven Flo som forteller om at folk i Utvik møter ødeleggelsene med pågangsmot og stor innsats. Det er imponerende. Nå er det viktig at alle krefter settes inn i arbeidet for å utbedre skaden, heter det videre i Solberg innlegg.

Utvik i Stryn kommune mistet både veiforbindelse, strøm og vann i flommen. Tirsdag jobber flere aktører sammen med berging og opprydning.