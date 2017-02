VG: Haram fortsatt på regjeringens tvangsliste

Regjeringen har siden nyttår forhandlet medstøttepartiene Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre for å få til en avtale om å slå sammen kommuner med tvang.

Etter det VG kjenner til la regjeringspartiene først fram en liste med 12 tvangssammenslåinger fordelt på 10 fylker.

KrF må overtales

Utfordringen skal være å få KrF med på å bruke tvang i dette omfanget, og listen er dermed redusert slik at det nå forhandles om tvangssammenslåinger av inntil ti kommuner.

Blant konsekvensene er at Haram blir tvunget inn i stor-Ålesund.

– Dette er en tvangsliste som viser regjeringens groteske forakt for det lokale folkestyret, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp: – Uforståelig

Målet med kommunereformen er å redusere antall kommuner og flytte mer makt og ansvar til større kommuner. Reformen er basert på frivillighet, men det åpnes for tvang i spesielle tilfeller.

Så langt har nær 100 kommuner frivillig slått seg sammen.

– Det er helt at en regjering som har lovet at prosessen skal bygge på lokaldemokratiet og avgjørelsene der nå er endt opp med at fire-fem stykker sitter på et kontor i Oslo sentrum og tegner et nytt kommune-kart, sier Vedum.

– Skal styrke lokaldemokratiet

Mannen som lederforhandlingene om tvangssammenslåingene, stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), sier det er kun i de ytterste unntakstilfellene at Stortinget kan skjære gjennom, og det er i så fall ut fra regionale hensyn.

– Vi gjør det nettopp fordi vi skal styrke lokaldemokratiet, så kritikken fra Vedum faller på sin egen urimelighet, sier Njåstad, som ikke ønsker å kommentere innholdet i forhandlingene.

