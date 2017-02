Fire av ti lar skiene stå i vinter

Her finn du vinterferiesnøen Skal du vere heilt sikker på gode forhold for både alpin og langrenn i vinterferien er det ikkje mange stadane som er heilt trygge i nordvest.

I undersøkelsen som er utført av Ipsos på oppdrag fra paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv svarer 40 prosent at de ikke kommer til å gå på ski i vinter. 16 prosent er usikre eller svarer at de kanskje kommer til å gjøre det.

– Klimaendringer vil over tid påvirke friluftslivet vesentlig. For mange kommer nok vinterferien i årene som kommer til å bli en tidlig "vår-ferie", sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Færre på ski

I en tilsvarende undersøkelse for to år siden svarte 55 prosent at de hadde gått på ski den vinteren eller at de hadde planer om å gjøre det. I årets undersøkelse oppgir 44 prosent det samme.

Det innebærer at om lag én av fem som gikk på ski i 2015, lar skiene stå i boden i år.

– Dette er en stor endring fra forrige måling og skyldes sannsynligvis den milde og snøfattige vinteren, sier Heimdal.

Han finner likevel lyspunkter i undersøkelsen. I de yngste aldersgruppene sier over halvparten at de skal på ski i vinter.

– Det er positivt at mange unge sier de skal på ski, tross en snøfattig vinter, sier Heimdal.

Alternativer

Midt-Norge og Nord-Norge har flest som sier de skal på ski i vinter, henholdsvis 48 prosent og 54 prosent, mens det er flest usikre i Oslo og på Vestlandet.

Heimdal mener snømangel ikke må bli en unnskyldning for å holde seg borte fra natur og friluftsliv.Finn fram skøytene, bruk brodder under skoene eller bytt til piggdekk på sykkelen, oppfordrer han.

– Vi trenger alt det lyset og den mosjonen vi kan få i løpet av den lange vinteren. Vi er derfor nødt til å lære og oppmuntre nordmenn til å bruke naturen på nye måter om vinteren selv om det mangler snø, sier Heimdal.

