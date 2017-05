Tøff IMF-kur for å få flere nordmenn i jobb 

Også Det internasjonale pengefondet (IMF) har fått med seg at yrkesdeltakelsen blant innvandrere, menn og unge har falt i Norge, og at kvinner jobber vesentlig mindre enn menn.

Onsdag overleverte IMF sin årlige rapport om helsetilstanden til norsk økonomi til finansminister Siv Jensen (Frp).

– Den norske velferdsmodellen hviler i praksis på at alle som kan jobbe, gjør det. Når folk som burde jobbe faller ut av arbeidsstyrken, undergraver det den sosiale modellen og velferdsstaten, sier Thomas Dorsey, som har ledet IMF-delegasjonen.

For å få de gruppene som faller utenfor tilbake i jobb, må man i større grad friste dem til å jobbe og sette dem bedre i stand til å arbeide, ifølge IMF. Fondet peker også på at det er et potensial for å få kvinner til å jobbe mer.

Dorsey peker på at det ikke er noe unaturlig i at folk på 80 ikke jobber.

– Men noen ting virker merkelig. Dette er et veldig sunt land, men med svært høyt syke- og uførefravær. Disse to tingene henger ikke sammen, sier han.

Fleksibilitet

IMF foreslår fire tiltak for å få flere i jobb:

* Gjøre ytelser mer orientert mot aktivitet og stramme ytterligere inn på kravene for å få syke- og uførestøtte.

* Åpne for økt, målrettet lønnsfleksibilitet og vurdere å åpne enda mer opp for midlertidighet i arbeidslivet.

* Utdanningsreformer for å gi mer yrkesrettet opplæring og redusert frafall.

* Utvide innsatsen for ytterligere å øke tilbud om barnepass for de yngste barna og gjøre barnehagenes åpningstider mer fleksible.

– Og konsekvensen av å ikke sette i verk slike reformer vil være at velferdsstaten undergraves?

– Ja. Det vil ikke komme som et krasj, men som en gradvis oppsmuldring, sier Dorsey.

Mye skryt

For øvrig konkluderer IMF med at norsk økonomi er i klar bedring og anslår en vekst på 1,75 prosent i år og 2,25 prosent neste år. Det er i tråd med anslagene i revidert nasjonalbudsjett på henholdsvis 1,6 og 2,4 prosents vekst i Fastlands-BNP.

Pengefondet tror også arbeidsledigheten vil falle ned til like under 4 prosent ved utgangen av året.

IMF mener de norske stimuleringstiltakene har vært godt tilpasset utfordringene, men varsler at de nå bør trappes ned for å unngå en overoppheting når økonomien nå henter seg inn igjen.

Fondet støtter også opp om regjeringens nedjustering av den forventede avkastningen i oljefondet fra 4 til 3 prosent.

Samtidig trekker IMF fram at utenlandske forhold kan true den norske oppgangen. Dersom veksten i verdensøkonomien blir svakere enn ventet, eller det oppstår ny uro i EU-landenes banker, svekkes vekstutsiktene.

Også innenlandske forhold kan true utviklingen. Det norske bankvesenet er motstandsdyktig, men høy gjeld i husholdningene og sterk boligprisvekst utgjør en sårbarhet for den finansielle stabiliteten, ifølge IMF.

(©NTB)