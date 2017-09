Verdien av netthandelen passerer 100 milliarder kroner

Selskapet kartlegger omfanget av netthandelen i Norden og konklusjonen er at netthandelen kommer til å øke med 16 prosent i år, til 105 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

DIBS' rapport viser at 85 prosent av den norske befolkningen handler på nett.

– Går vi fem år tilbake ville man ikke kunne forestille seg at veksten ville fortsette i så høyt tempo. Og det er ingenting som tyder på at festen vil stanse her, for vi ser en konstant økt kjøpelyst blant alle aldersgrupper samtidig som stadig flere bransjer finner veien til den digitale markedsplassen, sier Johanna Tell. Hun er Norge-sjef i DIBS Payment Service.

Patrik Müller, som er DIBS’ ekspert på detaljhandel, mener at netthandelen i Norge begynner å få et omfang som gir den samme utviklingen som man har sett i USA, der varehus og andre fysiske butikker stenges fordi de blir utkonkurrert av netthandelen.

