200 Moods of Norway-tilsette misser jobben

Det sa bustyrar Asbjørn Nordstrand Løvik til Aftenbladet onsdag.

– No må vi avklare korleis skal vi realisere verdiane, sa Nordstrand Løvik.

Han opplyste at det ikkje er tatt stilling til om varene skal seljast ut frå butikkane, om heile varelageret seljast eller om innmaten skal seljast. Han ser heller ikkje bort frå at nokon kan overta kleskjeda. Dei 200 tilsette vart informerte onsdag ettermiddag om konkursen, som gjeld for Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS.

Saman med Stefan Dahlquist og Peder Kristian Børresen grunnla Simen Staalnacke Moods of Norway i 2003. Han beskriv 11 av dei 14 åra selskapet har eksistert som eit norsk gründereventyr.

– Opp til bustyrar

Sidan 2014 har selskapet tapt 76 millionar kroner, ikkje medrekna det som eventuelt er tapt i 2017, skriv Finansavisen.

Varner-gruppa overtok i fjor ein firedel av Moods of Norway gjennom ein retta emisjon. Varner ønsker ikkje å svare Finansavisen på om dei vurderer å redde selskapet.

– No er det opp til bustyrar kva som skjer med vårt elska Moods. Vi veit ikkje heilt kva som skjer. Det er uvisst, men vi håpar det er ei framtid for Moods of Norway, seier Staalnacke.

Internasjonal satsing

Forfattar og motejournalist i Dagens Næringsliv Jorun Aartun synest konkursen er synd for norsk klesbransje. Ho forklarar konkursen slik:

– Selskapet pådrog seg store tap etter den internasjonale satsinga, særleg i USA. I ein ekspansiv vekstfase klarte dei ikkje å ha kontroll på kostnaden. Dei har heller ikkje klart å ruste opp organisasjonen slik at den er konkurransedyktig nok, forklarar Aartun til NRK.

Elle-redaktør Signy Fardal synest konkursen er trist.

– Eg synest kolleksjonane deira har blitt betre og betre. Dei har våga og dei har satsa, og den som ingenting vågar, ingenting vinn. Eg har stor respekt for dei, seier Fardal.

(©NPK)