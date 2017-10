– Historisk med tre kvinner på topp i regjeringen, sier Solberg

"Viktig for historieskrivingen for Norge som nasjon» sier Solberg (H) om utnevnelsen av 41-åringen fra Lørenskog som ny utenriksminister.

Statsministeren understreker at Søreide (H) overtar som utenriksminister først og fremst fordi hun er «ekstremt dyktig». Samtidig er det ikke tvil om at Solberg også syns det er stor stas med tre kvinner på topp.

– Vi holder nå på med et større historieprosjekt og prøver å finne ut hvor mange land som har hatt den situasjonen vi har nå. Filippinene har også hatt kvinnelig utenriksminister, statsminister og finansminister. Liberia hadde det visst i fem dager, og også Sveits har hatt det, sier hun.

Unikt, kult og merkedag

Statsministeren er overhodet ikke i tvil om Søreides kvalifikasjoner:

– Hun har en unik standing internasjonalt. Når jeg møter representanter fra andre land innenfor sikkerhetspolitikk, nevner de at vi har hatt en flott forsvarsminister. Og vi kommer til å få en fantastisk flott utenriksminister fremover, sier Solberg.

Også fra Stortinget vanker det ros:

Venstres leder Trine Skei Grande sier til NTB at det er «veldig kult» at vi nå har både kvinnelig statsminister, finansminister og utenriksminister. «Veldig dyktig politiker» er beskrivelsen hun gir av Søreide.

Parlamentarisk nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet mener at utnevnelsen er en merkedag for oss alle. Hun slår fast at Søreide er «svært kompetent», selv om hun tilhører «feil parti».

Veldig glad

Styringen av Forsvarsdepartementet overlates til 52 år gamle Frank Bakke-Jensen (H) fra Båtsfjord i Finnmark.

Hans jobb som europaminister overtas av Marit Berger Røsland (39) som kommer fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet. Alle tre ble som tradisjonen tilsier presentert for offentligheten på Slottsplassen etter statsråd hos kongen.

– Dette er endringer jeg er veldig glad for å kunne presentere, sa Solberg under seansen.

Byttene er utløst av at Børge Brende har fått jobb som president i Verdens økonomiske forum (WEF) og derfor hadde sin siste dag som utenriksminister fredag.

Forsvaret i nord

Bakke-Jensens første store jobb blir å bistå regjeringens stortingsgrupper i å sikre flertall for landmaktplanen. Hans bakgrunn som finnmarking blir i likhet med lang og bred politisk erfaring trukket fram som en fordel.

– Det å ha en forsvarsminister som har et nordnorsk perspektiv, er viktig. En som kjenner nordområdene og nordområdepolitikken, sier Solberg. Hun understreker at Norge er «NATO i nord».

Utnevnelsen møtes med «store forventninger» hos Anniken Huitfeldt (Ap) som leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– At Hæren får helikopterstøtte i nord er enda viktigere når vi bygger opp forsvarsevnen i Finnmark. Jeg håper også han kan bidra til at investeringene til Hæren ikke blir skjøvet langt fram i tid, sier Huitfeldt til NTB.

Beholder europaminister

– Verdien av vår handel med Storbritannia var for et par år siden på 200 milliarder kroner årlig. Brexit er jobb nummer én, sier Berger Røsland, som var Brendes statssekretær fram til han gikk av og hun ble EU-statsråd.

Fra flere hold fikk statsministeren fredag kritikk for at hun velger å fortsette med en europaminister fremfor å gjenopprette posten som bistandsminister.

Solberg møtte kritikken indirekte da hun i rosende ordelag takket av Brende. Da understreket hun hvor sammenvevd sikkerhetspolitiske utfordringer er med arbeidet for å sikre utdanning og bedre helse blant barn i konfliktområder verden rundt.

