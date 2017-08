Warholm: – Jeg er ikke redd for å tape

Det er nok en mulighet til å vise at han er verdens beste i øvelsen. Etter å ha tapt for Warholm under friidretts-VM, påsto amerikanske Kerron Clement at han fortsatt var verdens beste hekkeløper.

– Han kan kalle seg selv hva han vil. Han er kanskje verdens beste hekkeløper, men han var det ikke den dagen det gjaldt som mest, sa Warholm som svar på tiltale, under en pressekonferanse før Diamond League-stevnet i Zürich.

– Han har sjanse til å slå meg i morgen (torsdag). Han er en veldig god hekkeløper, og jeg har stor respekt for han. Jeg mener det. Det er ikke bare noe jeg sier, sa Warholm.

– Skal være haren

– Hekk har blitt en veldig åpen øvelse, og det er bra for publikum. Vi er her for å underholde, sa nordmannen videre.

Under pressekonferansen sa Warholm at han ikke er redd for å tape.

– For meg er det viktig. Jeg tror det har gjort meg mer konkurransedyktig.

På spørsmål om hva man kan forvente i Zürich svarte Warholm: – Jeg skal forsøke å være haren.

– Jeg er sliten. Det var hardere å vinne VM-gull en jeg forventet. Det har vært slitsomt, og jeg begynner å gå litt tom, så vi får se hvor langt det holder, sa Warholm som syntes å være i godt humør før torsdagens Diamond League-finale.

Fra Zürich drar Warholm rett hjem til Norge og Sandnes der NM starter dagen etter.

(©NTB)