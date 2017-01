Leteaksjonen fortsetter etter snøskredet i Italia

Fire dager etter tragedien som rammet hotellet Rigopiano utenfor småbyen Farindola, fortsetter hjelpemannskaper letingen etter overlevende.

De har fortsatt håp om å finne overlevende, til tross for at de ikke hører stemmer fra hotellbygningen, skriver La Repubblica.

Så langt er elleve overlevende reddet, hvorav ni av dem ble hentet ut av hotellet. Seks personer er så langt bekreftet omkommet. Fire barn er blant de overlevende som så langt er reddet ut.

Et nytt navn ble ført opp på listen over savnede søndag. Det skjedde etter at myndighetene i Pescara fikk melding om at en ung senegalesisk mann jobbet på hotellet og muligens oppholdt seg i bygget da skredet gikk. Hotelldirektør Bruno Di Tommaso har bekreftet at mannen var der.

Brannmannskapene som bisto i redningsarbeidet, nektet å ta en pause fra arbeidet etter at skiftet deres var over. (©NTB)