Slik vil de lokke utflytterne tilbake til Sunnmøre

Da går arrangementet «Sjekk inn» av stabelen på Terminalen i Ålesund. Arrangementet vil foregå som et møte med det lokale næringslivet og unge voksne som er hjemme på juleferie.

Det er region Ålesund, bestående av Giske, Haram, Sandøy, Sula, Skodje, Ørskog og Ålesund, som har regien og som skal sørge for både stands, mingling, tapas og rekruttering blant de unge utflytterne.

Vil ha dem hjem

– Vi ønsker å få ungdommen tilbake til kommunene våre. Det er flott at de reiser ut og studerer, men vi vil gjerne ha de hjem igjen etterpå. Dette er altså et tiltak for å synliggjøre mulighetene for arbeid her på Sunnmøre.

– Vi vil også gir vi studenter som er hjemme på juleferie muligheten til å treffe representanter fra det lokale næringslivet, forteller strategi- og utviklingssjef i Ålesund kommune, Anne Mette Liavaag.

Ikke bare maritimt

Hun håper dette er et tiltak som vil bidra til at flere studenter flytter hjem etter skolegangen.

– Det at man får knyttet kontakter i området gjør kanskje at Ålesundsregionen blir litt mer aktuell når de skal etablere seg etter studiene, sier Liavaag og poengterer at også de som er i jobb er velkommen innom arrangementet.

– Vi har fått en veldig god bredde på representanter fra lokale bedrifter og organisasjoner. Mange tenker nok at det primært er innenfor marin og maritim sektor jobbene finnes, men her finnes også mye annet som kan være aktuelt, sier Liavaag som håper at dette skal bli et årlig romjulsarrangement.

– Vi håper Sjekk skal bli inn noe man bare ikke kan gå glipp av når man er hjemme på juleferie. Tilbakemeldingene sier at dette er et godt tiltak, og vi regner med at det blir fullt på Terminalen denne dagen, sier Liavaag.