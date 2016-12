Mann er tiltalt for innbrotsraid på Søre Sunnmøre

Det var klokka 3 på natta at den første meldinga kom. Då blei det oppdaga at nokon hadde knust eit vindauge på gatekjøkenet Naustet Grill i Volda sentrum.

Har erkjent innbrot og tjuveri Etter ei halv veke var tjuvane fakka.

Lensmann i Ørsta og Volda, Guttorm Hagen, meinte då at ein tjuv der enten hadde blitt forstyrra av vektarar eller av alarm.

Ikkje lenge etter vart det gjennomført eit grovt tjuveri ifrå Ringo leiketøysbutikk i Ørsta. Der vart eit vindauge knust og det blei stolen pengar.

Og ikkje lenge etter det att skjedde det eit innbrot hos MC-Deler i Vartdal.

No er ein mann i 20-åra tiltalt for alle tre hendingane. Han er også tiltalt for å stele skiltet til ein bil, for falsk melding av tjuveri av ein bil, for å ha oppbevart 166 gram cannabis og ei mindre mengde Lsd. Mannen er også tiltalt for å ha brukt amfetamin.

Saka skal starte 25. januar i Søre Sunnmøre tingrett.