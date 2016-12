Sterk vind kan skape trøbbel for fellesfyrverkeriet

- Vi er i tett dialog med meteorologene og har bestemt oss for at de værprognosene vi får klokka 15.00 er de vi skal basere avgjørelsen på, sier Trine Klemetsen i Bypatrioten til smp.no. I år skal Bypatrioten for første gang arrangere fellesfyrverkeri på hurtigbåtkaia på Valderøya og Stornespiren i Ålesund. Den sterke vinden kan imidlertid sette en stopper for arrangementene.

«Kunne det ikke bare vært fint vær i dag da?» undrer Klemetsen, som har vært i tett dialog med brannvesen, politi, pyroteknikere, kommuner og Svea Fireworks Ålesund lørdag.

Dårlig vær gjør at risikioen blir for stor og arrangørene har valgt å avlyse årets nyttårsbad Avlyser nyttårsbadet for første gang I år skulle nyttårsbadet på Tueneset vært arrangert for sjuende år på rad, men dårlige værmeldinger gjør at risikoen blir for stor og arrangementet avlyses.

Allerede fredag gikk Klemetsen ut på Bypatrioten Ålesund sin facebookside i sammenheng med værmeldingene om kraftig vind.

«Det er ingenting vi heller ønsker å gjøre enn å gjennomføre årets fellesfyrverkeri, men vi må sette sikkerhet først», skrev hun.

Fellesfyrverkeriet, som er et spleiselag, skal etter planen starte klokka 20.00 og er planlagt i samarbeid med Ålesund og Giske kommuner, Ålesundsregionens Havnevesen, Svea Fyrverkeri og DNB.

Godt i gang med opprigg på Glomset

På Glomset er det oppriggingen til det store fargesshowet ved midnatt godt i gang. Også der følges værmeldingene tett, men med mellom 5- og 9 sekundmeter vind har arrangør Kenneth Hurlen ingen planer om å avlyse.

- Akkurat nå blåser vinden i en veldig gunstig retning. Nedover neset istedenfor opp mot der folk bor. Med den vindstyrken som er meldt nå har vi ikke en gang vurdert å avlyse fyrverkeriet sier han til smp.no.

Ved midnatt vil dermed alle de fremmøtte få med seg et skikelig fargeshow på himmelen, som skal markere ti år med fellesfyrverkeri på Glomset.