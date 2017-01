Blåste gjennom tunnel i 166 km/t

Ifølge en dom fra Sunnmøre tingrett skal mannen, som er fra øst-Europa, ha holdt en hastighet på 166 km/t i Stordalstunnelen i slutten av september 2016. Fartsgrensen på stedet er 80 km/t.

Mannen innrømte hastigheten overfor politiet og forklarte at han hadde hentet bilen etter en motorreparasjon.

I tunnelen tråkket han vel hardt på pedalen og politiets fartsmåling viste 166 km/t.

- Han har holdt en svært høy hastighet, med betydelig risiko for seg selv og øvrige trafikanter. Videre er det skjerpende at det gikk under ett år fra han ble ilagt forelegg for ikke ubetydelig fartsovertredelse, heter det i dommen.

Mannen ble nemlig ett år tidligere dømt for å ha kjørt i 80 km/t i ei 50-sone og ble fratatt førerkortet i fem måneder.

Nå må han, i tillegg til fengselsstraffen, klare seg uten førerkort i tre år.