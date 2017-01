Herjing og brann

Rundt 00.30 natt til søndag måtte politiet roe ned ordensforstyrrelse på Shell i Ørsta. "Unge herjet med egne biler", skriver politiet i en Twittermelding, og melder videre om at en person fikk bruksforbud av bilen sin på grunn av knust frontrute. De øvrige 15-20 bilene ble bortvist.

Noe senere, 00.47, anmeldte politiet en ung mann i Ørsta for drikking på offentlig sted. Det samme skjedde med en ung mann i Volda noe senere, klokka 01.49. Også han ble anmeldt for drikking på offentlig sted.

Da natten nesten grydde av dag, klokka 05.18, ble en mann i Ålesund pågrepet for å ha utøvd vold mot en kvinne han har hatt en relasjon til.

Kjørte fort

I Innfjorden stoppet politiet fører av en bil, en mann i 20-årene. Han måtte finne seg i førerkortbeslag etter mistanke om å ha holdt en hastighet over beslaggrensen på 80 km/t. Dette skjedde klokka 01.49.

I samme tidsrom holdt politiet en promillekontroll på Emblem i Ålesund. 16 kjøretøy ble stoppet, og alle var ok.

Ordensforstyrrelse

Klokka 01.53 meldte politiet om ordensforstyrrelse på et utested i Ålesund. To personer fikk pålegg om å forlate stedet.

I Sykkylven ble en beruset mann innbragt til arrest for ordensforstyrrelse og forulemping av offentlig tjenestemann. Han nekta også å oppgi personalia. Dett skjedde klokka 02.28.

Brann

Klokka 04.38 rykket Ålesund brannvesen, politi og nødetater ut på en boligbrann i Nørvegata. Etter at røykdykkere hadde gjennomsøkt huset, ble det konkludert med at huset var tomt for mennesker. Klokka 04.49 meldte politiet at det var kontroll på brannen.

I sjutida, søndag morgen, rykket Skodje og Brattvåg brannvesen ut på en boligbrann i Engesetdalen. Beboerne var ute av huset. Noe senere meldte politiet at de hadde avsluttet på stedet, men at huset har fått store skader.

Også i Skodje måtte nødetatene rykke ut på et branntilløp i et hus. Dette skjedde i samme tidsrom. Også her ble det kort tid etter meldt at det var kontroll over brannen og at ingen personer var skadet.