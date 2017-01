Klart for torskeseminar i Ålesund

– Vi håper å samle mer enn 200 deltakere til et seminar som er skreddersydd for havfiskeflåten som fisker torsk, sei og hyse, sier Finn-Arne Egeness i Nordea på vegner av arrangørene.

Arrangementet tar for seg utfordringer i hele verdikjeden for havfiskeflåten.

– Det er naturligvis ventet stor spenning til hva Lerøy sier om oppkjøpet av Havfisk og Norway Seafoods. I tillegg viser eksporttallene som ble lagt fram nylig at prisen til fisker øker mer enn hva industrien evner å få igjen for torskeproduktene sine. Det antyder enda tøffere tider for norsk foredlingsindustri, sier Egeness.