- Ap svikter grasrota

– Det er et svik mot lokalforeninger og tidligere vedtak på årsmøtet når deler av styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti ikke vil rette seg etter vedtakene, sier AUF-leder Aurora Dimmen Bratli til smp.no.

AP på Møre sa nei

Programkomiteen i Arbeiderpartiet åpner for å konsekvensutrede en liten del av området utenfor Lofoten med tanke på framtidig olje- og gassutvinning. Møre og Romsdal Arbeiderparti sa i 2013 nei til konsekvensutredning av olje- og gassleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

AUF mener at vedtaket står fast og at fylkeslaget må være lojal mot tidligere vedtak. Styret i moderpartiet ønsker saka opp igjen på årsmøtet 18. og 19. mars. En god måned senere, 20.- 24. april, skal landsmøtet i Ap ta stilling til forslaget fram programkomiteen. Den har en tredelt løsning på saka som har vært en varm potet i norsk politikk siden 1970-tallet.

Ap nevner ikke Møre-blokkene Møreblokkene vil ikke bli nevnt med et ord i forslaget til nytt Ap-program.

Verne Lofoten

Programkomiteen vil verne Lofoten, men åpner for konsekvensutredning av området lengst unna Lofoten som kalles Nordland 6. Det ligger nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass og det er infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet.

– Dette strider mot grasrota i Ap. Vi må slå et slag for miljøet og ta vare på bærekraftige næringer som fiskeri og turisme, sier Dimmen Bratli, som ble nedstemt i styret for Møre og Romsdal Ap.

I praksis utvinning

– Dette er en konsekvensutredning, ikke vedtak om utbygging?

– Vi vet at de fleste konsekvensutredninger fører til utvinning, mener Dimmen.

Kompromissforslag

Lederenn i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Per Vidar Kjølmoen, sier til smp.no at han forholder seg til årsmøtevedtaket i 2013, men landsmøtet samme året kom til en annen konklusjon.

– Nå har programkomiteen kommet med et kompromissforslag som vi må ta stilling til før landsmøtet i Ap, sier Kjølmoen.

– AUF må bare stå på for det de mener er riktig, legger Kjølmoen til.