Lege forsto ikke sædprøve - resulterte i graviditet

En lege i Haram kommune som undersøkte en sædprøve etter et steriliseringsinngrep, sa til pasienten at steriliseringa var vellykka - til tross for at det var levende sædceller i prøven. Som resultat av dette gjorde pasienten ufrivillig partneren gravid, skriver avisa Nordre fredag.

Statens helsetilsyn har vært kopla inn i bildet. De viser til uttalelser fra legen der vedkommende ifølge avisa skriver at resultatet på prøven viste 1-2 levende celler per felt, at dette ble tolka til å være normalt etter inngrepet - og at det derfor ikke ble informert om at det var nødvendig med tilleggsprevensjon.

Basiskunnskap

- At levende sædceller kan medføre svangerskap, anses å være grunnleggende basiskunnskap for leger, skriver Statens helsetilsyn. Ifølge avisa mener de legen har handla med manglende aktsomhet, og ser alvorlig på den uforsvarlige oppfølginga. Når de likevel ikke gir legen advarsel etter hendelsen begrunnes dette med det er snakk om ei enkeltstående hending, at legen har beklaga feilen, samt at vedkommende både da og i framtida vil kontakte mer erfarne kollegaer dersom det oppstår tvil.