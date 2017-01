Vil slå seg sammen til Vestlandet

Fylkespolitikere fra Hordaland og Sogn og Fjordane signerte tirsdag en intensjonsavtale om som innebærer at de to fylkene går sammen i regionen Vestlandet, ifølge en pressemelding fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Nå er det opp til de to fylkestingene å godkjenne planen som innebærer en sammenslåing fra starten av 2020.

Bergen blir det administrative senteret for regionen som skal ha fire hovedutvalg, i tillegg til regionting og regionutvalg. De politiske møtene skal i hovedsak holdes i Bergen. Den nye regionen får 630.000 innbyggere.

For Sogn og Fjordane har det blant annet vært viktig å sikre kontroll over aksjene i Sogn og Fjordane Energi, noe som gjøres ved å opprette et eget fond.

