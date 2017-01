Vrien ferjepassasjer skapte krøll

Smp.no har fått tips og spørsmål fra passasjerer om at ferja M/F Stryn, som midlertidig går i sambandet Festøy - Solevåg, forlot kai med bilplasser igjen på siderampen.

– Det er frustrerende å stå igjen når det er plass på ferja, skriver en tipser som ønsker en forklaring fra Fjord1.

Mannskapet om bord på M/F Stryn bekrefter at ferja ikke var full da de måtte legge fra.

Sperret for andre

Smp.no fikk opplyst at det var en vrien passasjer som nektet å kjøre opp på siderampen som skapte trøbbelet.

En fortvilt matros forsøkte, men på grunn av rutetabellen hadde ikke vedkommende tid til å fortsette diskusjonene, fikk smp.no først opplyst av skipperen om bord.

– Ikke en krangel

Matros Maria Solevåg forteller at det er mange som av ulike årsaker ikke har lyst til å kjøre opp på siderampen.

– Det var ikke en krangel, og vi har ikke myndighet til å tvinge folk til å kjøre opp, presiserer Solevåg.

Hun sier at det er snakk om flere som ikke ønsker å kjøre opp på rampen. Matrosene har ikke myndighet til å tvinge folk til å kjøre opp, og da må bilistene få stå nede på dekk.

– Det går selvsagt på bekostning av andre, større biler, som ikke har anledning til å kjøre opp på rampen. Selvfølgelig er dette frustrerende for de som står på kaia, og som ikke får være med, fortsetter hun.

Matrosen presiserer at ferjemannskapet ønsker å få med seg flest mulig. Dårlige bremser og håndbrekke er to av mange årsaker til at enkelte ikke ønsker å kjøre opp på siderampen.