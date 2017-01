Farstad selger seg ut av hyttesatsing på Bjorli

Det melder nettavisa Nett.no onsdag.

Selskapet har et regulert område hvor det er plass til 74 hytter, pluss et ferdig felt hvor det i dag er sju-åtte ledige tomter. Via familieselskapet Farland Holding har Farstad solgt det regulerte området, men beholder det ferdige feltet.

Kjøperen er det nystarta selskapet Thøring og Aaheim som regner med å være klare til å selge de første tomtene til høsten. Området som heter Bjorlia Nord, ligger en knapp kilometer fra skibakken.

Utviklingen av området har tatt tid og Jan Henry Farstad opplyser til avisa at tidsbruken, i tillegg til at de ønsker å satse på andre prosjekt, er bakgrunnen for salget.