Italienske medier:

– Mange døde etter at snøskred traff hotell

Opptil 30 personer er omkommet etter at et snøskred traff et hotell i Italia etter jordskjelvene i landet onsdag, ifølge italienske medier.

– Det er mange døde, sier Antonio Crocetta i en alpin redningsgruppe som har prøvd å ta seg fram til hotellet. To personer er reddet, og det er ikke kjent hvor mange som er savnet. Mellom 20 og 30 gjester skal ha bodd på hotellet i byen Farindola i Abruzzo-regionen, skriver La Repubblica. Ifølge italienske medier er opptil 30 personer omkommet etter at et snøskred traff hotellet etter jordskjelvene i landet onsdag. På grunn av vanskelige forhold kom ikke redningsmannskaper fram til hotellet før ved 4-tiden natt til torsdag. Hele hotellet ble tatt av skredet og flyttet ti meter, ifølge avisa. I løpet av fire timer rammet fire jordskjelv, alle med en styrke på mer enn fem, sentrale deler av Italia onsdag. (©NTB) Mer å lese på Sunnmørsposten: Leses nå