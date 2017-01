– Slik er det å være på utveksling

– Jeg var så ivrig at jeg starta søknadsprosessen to år i forkant, forteller Berge.

Både for henne og Julie Berge, som tilbrakte ti måneder i Iowa, har reiselysten alltid vært sentral. Begge beskriver det som et lett valgt når muligheten for et utenlandsopphold dukket opp.

– Men vennskapet mellom utvekslingselevene som bodde der gjorde det verdt å bli værende, sier Haram og poengterer at muligheten for å bytte vertsfamilie eksisterer.

For første gang i hele sitt liv var hun nå rammet av hjemlengsel, og bodde med en dame som hadde lite interesse i å snakke med studentene hun var vert for.

– Da jeg kom til vertsmoren min fikk jeg meg et skikkelig sjokk. Det hadde ikke gått opp for meg hva jeg bega meg utpå før, sier Amalie Haram som fullførte VG2 i Bristol.

Man må være forberedt på at man kanskje må ta noen fag som privatist, for å kunne gå rett videre til VG3 etter utvekslingen.

Spør den norske skolen om en liste over fag du må ta for å få året godkjent.

Sørg for at skoleåret godkjennes i Norge

– Til tross for at det var noen utfordringer er jeg ikke i tvil om at det var det beste året i mitt liv, sier hun.

– Den aller største fordelen er nok at vi har blitt så drevne i engelsk. Samtidig krever det også mot og sjølstendighet å dra ut i verden i så ung alder. Dette er jo egenskaper som faktisk kan komme godt med når det gjelder både jobbsøknader og videre utdanning, mener jentene. I tillegg var også året spekket med nye vennskap og spennende opplevelser. For Berge var det særlig tilgangen til aktivitet gjennom skolen som utmerket seg.

– Den første uken var ren idyll, men så begynte skolen, og det gikk opp for meg at jeg befant meg i et fremmed land, i en fremmed familie og i en fremmed kultur. Jeg følte meg helt aleine og ganske fortapt i en periode, sier Mork, som først var skuffet da hun fant seg til rette med andre utvekslingselever.

Mindre frihet

Både hun og Berge trekker fram at det er en betydelig forskjell på friheten de er vant med. Man er avhengig av å bli kjørt når man skal steder, og de opplevde de amerikanske vertsfamiliene som mye strengere enn sine norske foreldre.

– Den største overgangen for meg er å måtte gå i kirka to ganger i uken. Det går stort sett greit, men det er trasig og aldri få sove lenge og at vertsfamilien ikke tar hensyn til lekser eller prøver, sier Mork som ikke angrer på valget sitt.

– Utvekslingen har gitt meg et helt nytt perspektiv. Deriblant at Norge faktisk er et veldig bra land å bo i, og at vi er heldige med velferdsordningene. Jeg angrer så absolutt ikke, men når alt kommer til alt er ikke utveksling for alle. Det er som en berg og dalbane. Før du bestemmer deg for å ta et utvekslingsår bør du være sikker på at det er dette du vil, anbefaler hun.