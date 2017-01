Classic Norway kjøper nytt hotell

Molde-investoren Erik Berg har med Stein Erik Hagen på laget kjøpt Strand Hotel Fevik, skriver Dagens Næringsliv.

Hotellkjeden eier fra før blant annet Finnøy havstuer, Håholmen havstuer, Hotel Utsikten Geiranger og Valldal Fjordhotell. Det har også flere hoteller i Lofoten.

– Vi skal bli den ledende kjeden innen vårt segment av unike og historiske hoteller. Innen året er omme skal vi ha sikret oss et nytt anlegg i Sogn og Fjordane, ett til to i Bergen og ett i Oslo, sier Berg til Dagens Næringsliv.

Han anslår at de eksisterende hotellene omsatte for 305 millioner kroner i fjor, men at de i 2020 skal passere en halv milliard.

Strand Hotel Fevik ble bygget i 1937. Hotellet ligger mellom Grimstad og Arendal og er blant annet kjent for å vere forfatteren Roald Dahls stamhotell.

Hverken selger eller kjøper vil si noe om prisen for hotellet med 89 rom og 270 sengeplasser.

