Fleire bilar av vegen – ein sikta for ruskøyring

Ein bil køyrde i grøfta ved Hovdebygda i Ørsta ved 5-tida søndag morgon. Ein person blei brakt til legevakt, meldte politiet på Sunnmøre på Twitter.

Søndag formiddag opplyste operasjonsleiar John Bratland til smp.no at politiet etterforska saka. Kort tid seinare opplyste politiet på Twitter at ein mann i 20-åra var sikta for køyring i ruspåverka tilstand.

Politiet tok beslag i førarkortet til sjåføren, og tok vedkomande med for å ta blodprøve.

Ulukkesbil meldt stolen

I Valldal i Norddal hamna ein bil av vegen og inn i eit tre laurdag kveld. Ingen var i bilen då politiet fekk melding om saka, meldte politiet på Sunnmøre på Twitter.

– Vi fekk først melding om at ein bil var hamna utfor vegen og at ein person skal ha gått frå staden. Seinare fekk vi melding frå eigaren at bilen var stolen, seier operasjonsleiar John Bratland ved politiet på Sunnmøre.

Politiet har ikkje knytt nokon til utforkøyringa, men saka blir etterforska vidare.

