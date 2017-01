Heldige kartongbrettere

– For første gang åpner vi for at enkeltkartonger kan være med i trekningen. Dette tror vi vil øke oppslutningen rundt Returkartonglotteriet, landets mest miljøvennlige lotteri, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge i ei pressemelding.

Tidligere måtte man skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger oppi en sjuende og deretter skrive på navn og telefonnummer for å være med i trekningen.

Fra og med januar i år holder det å skylle og brette én enkelt kartong for å delta.