Krisemilliardane forsvann på vegen til kysten

Kart og grafikk: Jakten på krisemilliardene

Ulsteinvik, hausten 2015: Konturane av oljekrisa er for lengst merkbare. På eitt år er oljeprisen halvert, og allereie har folk begynt å miste jobben.

Men regjeringa har lytta til ropa om hjelp frå ei næring og landsdel i krise:

På kort tid tek først næringsministeren, deretter olje- og energiministeren, turen til Ulsteinvik for å vise handling. Med seg i kofferten har dei ei tiltakspakke som skal hjelpe næringslivet og bidra til sysselsetting i det kriseramma Sør- og Vestlandet.

Blei «vanlege» pengar

Halvanna år seinare: Sjølv om både krisa og krisepakken har vakse, har lite pengar funne vegen tilbake til staden der Monica Mæland poserte smilande med hjelm i 2015.

Det viser ei kartlegging som Klassekampen har gjort, saman med Sunnmørsposten og 13 andre lokalaviser.

Berre 2,3 av fem milliardar kroner gjekk rett til det kriseramma Sør- og Vestlandet.

Kor har pengane teke vegen?

Mykje «forsvann» på vegen frå departementa til kysten.

1,14 milliardar kroner gjekk til andre landsdelar.

1,38 milliardar blei «vanlege pengar»: Vegvesenet putta 690 millionar kroner inn i den nasjonale riksvegpotten og kan ikkje gjere greie for korleis desse pengane er fordelt mellom landsdelane. Justisdepartementet disponerte 600 millionar kroner til «drift og vedlikehald av bygg» – desse enda med å ta asylrekninga for heile landet.

1,92 milliardar gjekk til tiltak på Sør- og Vestlandet. Men også her finn ein fleire eksempel på at selskap frå andre landsdelar – spesielt Austlandet – har fått oppdraga.

400 millionar gjekk direkte til 64 kommunar på Sør- og Vestlandet – pengane blei fordelt basert på innbyggjartal og tal for arbeidsløyse.

Tre prosent til Møre og Romsdal

Det store biletet er at ein liten del av totalen kan sporast til tiltak i Møre og Romsdal.

Totalt har vi spora opp rundt 147 millionar kroner som gjekk til tiltak i Møre og Romsdal – tre prosent av den totale krisepakka:

38 millionar frå kommunepotten: Sunnmørskommunane Stordal, Haram, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Ålesund fekk 17, 5 millionar kroner.

109,3 millionar frå departementa: Her finn vi mellom anna 50 millionar til investeringar i helseføretaket, 17 millionar i samferdsle, 12,5 millionar til forsking og 7,5 millionar til investeringar ved Høgskulen i Volda/Statsbygg.

I tillegg kan det gøyme seg pengar i tiltak frå andre departement – slik som pengane i dei nasjonale pottane. Arbeidsdepartementet har for eksempel brukt 276,5 millionar på tiltaksplassar for ledige i dei seks fylka i Sør- og Vestlandet, har departementet rekna ut. Her kjenner vi ikkje fylkestal.

Mykje til byane

Offshorekrisa har ramma hardt, og ho har ramma dei ulike delane av Sunnmøre ulikt. Det same har pengane frå regjeringa.

I den grad pengane har drope frå departementa og ned til Møre og Romsdal, har det meste drope til dei store kommunane – til Ålesund, Volda og Molde, sjølv om Molde og Volda ikkje er rekna som krisekommunar.

Hit har både forskingsstøtte og pengar til bygg- og anleggsprosjekt ved sjukehusa funne vegen.

Til dei kriseramma kommunane på Søre Sunnmøre, der Monica Mæland presenterte krisepakken hausten 2015, ser det ikkje ut til at dei statlege kronene har nådd fram.

Siv Jensen meiner pakken har fungert godt

Regjeringa si tiltakspakke skulle hjelpe særleg Sør- og Vestlandet. Finansminister Siv Jensen meiner at pakken har fungert i tråd med hensikta, sjølv om 1,14 milliardar har gått til andre delar av landet.

– Nokre av satsingane må nødvendigvis bli landsdekkande. Mellom anna har vi tiltak generelt mot ledige, og dei må treffe ledige der dei er. I tillegg til at pakka var retta mot Sør- og Vestlandet, var den òg retta mot bransjar som slit. Dei er i hovudsak på Sør- og Vestlandet, men det er naturleg at det går middel til andre landsdelar også, seier Jensen til Klassekampen.

I dei totalt 64 kommunane som var definert som krisekommunar, har arbeidsløysa totalt gått ned med 872 personar sidan krisepengane kom. I 16 kommunar er arbeidsløysa høgare. Jensen meiner likevel pakken har fungert godt.

– Det mest interessante funnet til Klassekampen er at 48 av dei 64 kommunane ikkje har opplevd auka arbeidsløyse og at totalen går ned. Det viser at pakken har fungert godt, seier Jensen.