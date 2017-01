Legg ned asylmottak i Ulstein

Utlendingsdirektoratet (UDI) varslar at dei legg ned ytterlegare 20 asylmottak med totalt 2.100 plassar på grunn av færre asylsøkarar.

Eitt av mottaka er Link AS sitt asylmottak for einslege mindreårige asylsøkarar i Ulstein. Her er det 30 plassar som no blir lagt ned.

Ingen andre mottak på Nordvestlandet er nevnt på UDI sin ferske oversikt.

Ann-Ingvill Tødenes hos Link i Ulstein seier til smp.no at det ikkje er det ordinære mottaket i Ulstein som blir lagt ned.

- Asylmottaket som blir lagt ned er ved det eine av hybelhusa. Hovudmottaket, som har vore her i 15 år, består enno, seier Tødenes til smp.no.

Over heile landet

Mottaka som blir lagt ned er fordelt over heile Norge, unntatt i Oslo og Akershus.

Det skal leggast ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for einslege mindreårige asylsøkarar.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når ein tenker på tilsette, bebuarar som må flytte og lokalsamfunn som har knytta sterke band til mottaka. Men det er ikkje økonomisk forsvarleg å ha mange tomme plassar når det no kjem langt færre asylsøkarar, seier fungerande avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet til NTB.

I fjor varslet UDI om nedleggelse av 11.730 asylmottaksplasser. De fleste av disse er allerede nedlagt, men noen har kontrakter ut februar eller mars.

Vil legge ned flere mottak

Dersom nedgangen i antall asylsøkere til Norge fortsetter, vil UDI nedjustere mottakskapasiteten ytterligere utover året.

UDIs prognose over hvor mange asylsøkere som er ventet til Norge er svært usikker. Den gjeldende prognosen ble lagt fram i oktober, og UDI opplyste da at det var ventet mellom 3.000 og 12.000 asylsøkere til Norge i 2017.

I de tre første ukene i år er det kommet 280 asylsøkere til Norge. 116 av disse er hentet fra Hellas og Italia fordi Norge deltar i EUs relokaliseringsordning. 1.500 asylsøkere skal overføres i løpet av 2016-2017.