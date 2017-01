Krisepakke ga jobb og lærlingplass til Raymond og Tina

Herøy var mellom dei som tok grep då regjeringa delte ut pengar for å demme opp for aukande arbeidsløyse.

Ein lange rekke kommunale bygg og anlegg (sjå kart) har fått eit løft på dette viset.

– Også trur eg ein del av jobbane som er gjort, er slikt som kanskje har vore vanskeleg å prioritere, meiner Raymond Håbakk.

NAV-leiar: Vinn-vinn

NAV-leiar Jarle Stordal i Herøy legg ikkje fingrane mellom: – Dette har vore eit fantastisk prosjekt, seier han og viser til at det har vore vinn-vinn på fleire vis:

– Ein del av målsettinga var også å få ned talet på personar med sosialhjelp, og vi såg verknaden med ein gong, seier han.

Auka sjølvkjensle, betre cv, ny opptening av dagpengar – og tariffløn er andre fordelar for dei som har vore med.

Her havnet pengene i regjeringas krisepakke Regjeringa la høsten 2015 fram en krisepakke som etterhvert vokste til fem milliarder kroner.

Bare 1,9 av 4,6 mrd. fra departementene gikk rett til Sør- og Vestlandet.

Drøyt 2,5 mrd. bl e enten slukt av budsjetter for hele landet, eller enkeltprosjekter i andre landsdeler enn den kriserammede kysten.

109,3 mill. kr statlige midler gikk til Møre og Romsdal – mye til Volda og Molde – trass i at de ikke er krisekommuner.

50 milll. av disse brukes til investeringer ved bl.a. sjukehusene i Ålesund, Volda og Molde.

Sunnmørskommunene Stordal, Haram, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Ålesund fikk 17, 5 mill.

Herøy fikk mest – 5,3 mill. – og gjennomførte et prosjekt hvor 8 av 22 fikk jobb

Få oversikt over alle landets kommunene i kart på krisepakken.no - der finner du også reportasjer om hva som har skjedd.

Mørke skyer

Men dei mørke skyene er ikkje vekke frå det offshoreretta næringslivet i kommunen, og mange har vore lenge utan arbeid. Ved utgangen av året hadde halvparten av dei NAV-registrerte vore utan jobb i meir enn 26 veker.

– Fleire misser trua på seg sjølv i ein slik situasjon, og nokre blir kanskje hengande igjen i eit håp om at dei skal få kome tilbake til sin gamle arbeidsgivar, seier Stordal.

– Betyr mykje for meg

På kjøkkenet ved Herøy helse- og omsorgssenter startar Tina Solheim arbeidsdagen halv åtte om morgonen. 24-åringen fekk lærlingplass etter å ha vore med på tiltaksprosjektet.

– Det er stort og betyr mykje for meg. Eg stortrivast på kjøkkenet og elskar å lage mat, seier ho: – Også er det kjekt å sjå at dei eldre får skikkeleg mat. For det gjer dei her, seier lærlingen.

