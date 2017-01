Flere går folkehøgskole etter vidergående

Dette tilsvarer om lag 11 prosent av årets 19-årskull, og er en økning på 6,4 prosent fra i forrige skoleår.

– Antallet søkere har økt kraftig de siste fire til fem årene, forteller informasjonsrådgiver ved folkehøgskole kontoret, Terje Wehus som håper økningen skyldes et godt tilbud.

Til sammen finnes det 550 linjer hvor ungdom kan dyrke interessene etter videregående.

– Mange tar seg nok et år på folkehøgskole for å fortsette og lære på en annen måte, og slippe presset karakterer og eksamen gir, sier han og legger til at de har elever som både bruker året til å slappe av, mens andre tar det veldig alvorlig og satser på å ta med seg lærdommen inn i høgere utdanning.

– For noen er det et pust i bakken, mens andre er mer profesjonsrettet, sier han.

Ønsker mindre press

Louise Hestholm (18) og Andrine Kvalvik (18) har snart fullført tre år ved dramalinja på Fagerlia videregående skole, og tok turen innom folkehøgskole-standene under utdanningsmessa «Tautdanning.no», i Fagerlihallen mandag. De har allerede bestemt seg for hvor de skal til høsten.

– Forhåpentligvis får vi plass ved teaterlinja ved Romerike folkehøgskole, forteller jentene.

– For min del handler det om at jeg satser på å komme inn på et tøft studie ved London academy of music and dramatic arts. Da ønsker jeg meg et år hvor jeg kan slappe litt av og ha mindre press på meg, forteller Hestholm.

Kvalvik er enig, og gleder seg til å bare kunne fokusere på det hun liker best.

Et år å modne på

– Det blir nok også noen utfordringer, og man havner jo veldig tett på andre mennesker. Men dette er god øving for resten av livet, mener jentene som ser det som uaktuelt å gå rett på videre studier.

– Vi er ikke klar enda. Det er skummelt å ta et så stort valg rundt hva man vil drive med resten av livet, og særlig når man er så ung. Det er nok derfor mange velger et alternativt år etter videregående. Man trenger å tenke litt, og det gjøres ikke på en dag. Det blir et fint år å modne på, sier de.