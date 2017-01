Plantet tre utenfor døra til naboen

En lengre pågående krangel om parkeringsplasser i et boligområde i Klokkersundet, førte i dag til at politiet måtte rykke ut for å få kontroll over situasjonen.

- To naboer har lenge vært i konflikt om en parkeringsplass, der den ene har anmeldt den andre ved flere anledninger. I dag eskalerte denne konflikten da den ene naboen plantet et tre utenfor inngangspartiet til den andre, forteller operasjonsleder John Bratland i politiet.

Blei bråk

I forbindelse med dette ble det bråk.

- Det ble det politiet kan kalle truende adferd fra den ene parten. Vi kom til stedet og fikk avverget videre trøbbel, og den fornærmede part vil anmelde saken i ettertid, forteller Bratland.