Flyttet ingen bommer, men vil justere

Men før bystyret starta maratondebatten i torsdag, ble det heftig ordskifte om bypakken skulle behandles i det hele tatt. Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) la fram et forslag på vegne av opposisjonen om å sende bypakken ut på en ny og begrensa høringsrunde.

– Vi har sett det lokale engasjementet, og må ta oss tid til å lytte, mente gruppelederen for Ålesundslista.

Kirsti Dale (uavh.) kalte det hun mente var ei hastebehandling et stunt-demokrati.

Bom i Taftasundet

Opposisjonen forsøkte seg også med forslag til nye bomsnitt. Edvard Devold (H) argumenterte for å ta inn igjen bommen ved Hellebroa men beholde bommen i Klipra. Dette mener Høyre blir mer rettferdig. Devold foreslo også å sette opp en bom i Taftasundet.

– Det vil forhindre at folk kjører over Ellingsøya for å slippe unna bompenger, mente Devold. Samtidig slipper man å betale bompenger for å komme seg fra Giske og til Ålesund sentrum.

Tore Johan Øvstebø (KrF) trodde ikke at folk i Haram ville være spesielt begeistra for å betale bompenger i Taftasundet når de skal til flyplassen.

Kommer alle til gode

Protestbrev fra foreldreutvalget i Volsdalen – Ikke bare skal vi belastes med en bom som splitter skolekretsen vår, men som også påfører oss store utgifter for å komme til Moa og sentrum. Og det uten at vi får noe som helst tilbake i form av sårt tiltrengte trafikksikringstiltak.

Debatten i bystyret handlet mye om bomsnitt, men det ligger også betydelige summer i pakken som skal brukes til trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelsatsing i hele kommunen.

– Fordelingen av de 220 millionene vil komme hele byen til gode, og det er ikke tilfeldig hva pengene skal brukes på. Tiltakslista er tufta på kunnskap og klare behov, sa Svein-Rune Johannessen (Ap).

Johannessens partifelle, Svein Vinje, reagerte også på at bypakken av enkelte blir framstilt som en kollektiv straff som pålegges Ålesunds innbyggere. Vinje pekte på at pengene også brukes til viktige trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger.

Rammer ulikt

Rettferdighet var et mye brukt begrep i debatten, og Tore Johan Øvstebø var en av dem som mente at det vil være håpløst å finne ei løsning som oppfattes som hundre prosent rettferdig for alle.

– Det er ikke ulike bydeler som rammes ulikt, men heller ulike grupper av befolkningen, mente Øvstebø og trakk spesielt fram småbarnsfamiliene.

– Vi bagatelliserer ikke konsekvensene av bompenger, men mener at et tak på 60 passeringer vil være et godt tiltak, sa Øvstebø.

I tillegg til forslaget fra Høyre om nye bommer, falt også forslag fra Frp og Ålesundlista. Frp gjentok forslaget om å avslutte hele arbeidet med bypakken og heller gå for strekningsvise utbygginger. Ålesundlista foreslo bl.a. at Brosundtunnelen skal være med i bypakken og at nabokommunene blir invitert til å være med på å planlegge framtidig trafikksystem i og rundt Ålesund der blant annet kollektivløsninger, Borgundfjordtunnelen og forbindelse mellom Hovdeland og Ellingsøy skal vurderes. Dette fikk bare Ålesundlistas egne stemmer.

Det ble litt klabb og babb under avstemningen, men resultatet er i hvert fall at vedtaket fra formannskapet også fikk flertall i bystyret. Men bomsnittene skal altså tilpasses skolekretsgrensene.