Lekebiler inneholdt livsfarlig dop

Tollvesenet i Ålesund beslagla i fjor et større parti "syntetisk proaktive stoff", også kalt motedop.

Tre pakker fra Spania skulle ifølge varedeklarasjonen inneholde "Toy Box car scale", fjernstyrte biler. Ålesund tollsted fattet mistanke til pakkene som lå ved et postomfordelingssenter i Ålesund.

- Vi kontrollerte tre identiske postforsendelser til samme mottaker, sier seksjonssjef Helen Sjåholm ved Ålesund tollsted.

Ved nærmere kontroll viste at det var tapet en pakke med vakumert pulver (50 gram) under to av eskene som lekebilene var festet på. I den tredje lekebilen var det 12 poser med ulike typer syntetisk stoff.

- Livsfarlig

Pakkene, som til sammen inneholdt 100 gram syntetiske psykoaktive stoff, samt 12 poser med ulike andre typer syntetisk stoff, hadde samme mottaker, en person i Hjelseth, Romsdal.

Antall brukerdoser er ulik for hver av stofftypene, men én av posene på 5 gram utgjør i alt 4 000 brukerdoser, opplyser Tollvesenet.

- Det dukker opp stadig nye syntetiske stoff. Disse er livsfarlige og vanskelige å dosere. Risikoen for overdose og dødsfall er overhengende, sier politioverbetjent Sindre Ryssevik.

Pakkene ble levert Ålesund politistasjon som videresendte saken til Molde for etterforskning.

Saken ligger nå til påtalevurdering hos politijurist ved Molde politistasjon.

Påtalansvarlig var ikke tilgjengelig for kommentar og status i saken torsdag.