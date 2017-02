Ny trussel mot neonatal-avdelingen ved Ålesund sjukehus

Et forslag til nasjonale retningslinjer for nyfødtintensivavdelinger er nå på høring. Her anbefales det at kun et sjukehus i hver helseregion behandler barn som er født før uke 28. Det vil innebære at flere av de for tidlig fødte som i dag blir behandlet ved Ålesund sjukehus må til St. Olavs i Trondheim.

I 2016 var det en lang dragkamp mellom Ålesund og Trondheim om de minste barna. Helse Midt-Norge konkluderte 30. november med at barn født mellom 26. og 28. svangerskapsuke skulle behandles i Ålesund.

Truer Ålesund/Trondheim-kompromiss

Dette ville føre til at 4-5 pasienter fra Møre og Romsdal hvert år ble flytta til Trondheim, og ville ikke få store følger for den neonatale avdelingen i Ålesund. Her tar de nå imot barn født helt nede i uke 23.

Kompromisset mellom Ålesund og Trondheim er truet om retningslinjene som nå er på høring blir vedtatt.

