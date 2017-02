Omkommet fisker døde trolig av hjerteinfarkt

Fikk et nytt infarkt

Nå foreligger rapporten fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) som konkluderer med at fiskeren mest sannsynlig falt overbord som følge av at han hadde fått et hjerteinfarkt. Mannen hadde verken flyteplagg eller redningsvest på.

Dette var en svært erfaren fisker med lang fartstid som skipper på ringnotbåter. I 2011 begynte han med krepsefiske fra sjark.

Den 65 år gamle mannen hadde tidligere hatt et hjerteinfarkt og var plaget av anginasmerter under fysiske anstrengelser. Ifølge obduksjonsrapporten var det tegn på at han hadde fått et nytt ferskt hjerteinfarkt på ulykkesdagen og at han deretter druknet. Hjerteinfarktet inntraff sannsynligvis kort tid før han døde.

Ikke tegn på varslingsforsøk

SHT skriver at med en sjøtemperatur på åtte grader var overlevelsesevnen begrenset, men at det ikke kan utelukkes at hjerteinfarktet oppsto etter at fiskeren falt over bord i det kalde vannet.

Avdøde hadde både telefon og radio (VHF) tilgjengelig om bord, men havarikommisjonen har ingen informasjon om at han forsøkte å varsle om hjelp på noe tidspunkt. Det er ikke gjort funn som tyder på at fiskeren ble dratt over rekka og i sjøen av bruket som var på tur ut.

Utgått batteri i fjernkontrollen

Sjøkvisten var utrustet med trådløs nødstoppanordning (e-stop), og ifølge de pårørende brukte fiskeren alltid å ha på seg fjernkontrollen til denne. Men undersøkelser viste at batteriet, som kunne ha fått denne til å fungere, var betydelig på overtid.

SHT mener det er usikkert hvorvidt en fungerende trådløs nødstoppanordning, sikkerhetsline og godkjente flyteplagg kunne ha bidratt til å øke fiskerens overlevelsesevne.

Påpeker viktige sikkerhetstiltak

Havarikommisjonen vil likevel fremheve dette som viktige sikkerhetstiltak for alenefiskere generelt. Spesielt påpekes viktigheten av batteriskift for at den trådløse nødstoppanordningen skal fungere.

Kommisjonen påpeker også risikoen ved å drive alenefiske dersom man har svekket helse.

– Dette ansvaret hviler på fiskeren selv da det ikke er krav om helseerklæring fra sjømannslege for denne fartøygruppen, heter det i rapporten.