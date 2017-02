Sjøfartsdirektoratet snur i navnestriden om bankskøyta

Den nybygde bankskøyta ble døpt i fjor sommer. Navnet som ble gitt var «Storeggen av Aalesund». Alt vel så langt, tenkte alle involverte. Men det stemte ikke.

– Jeg kan bekrefte at Skipsregisteret har avvist å registrere «Storeggen av Aalesund» som navn på båten, sa Jon Ketil Gjørtz, forretningsfører for Stiftelsen Kjell Holm som har finansiert båten, til smp.no i desember.

Og på toppen av det hele, uten et navn så kunne heller ikke båten seile.

– Greit for meg

På Ellingsøya satt eier av fiskebåten «Storegg», Øyvind Stokke. Han hadde ingen innvendelser mot navnet til bankskøyta.

– Hvis de vil kalle båten «Storeggen av Aalesund» er det greit for meg. Det spiller ikke noen rolle, sa Stokke og viste til at dei to båtene ikke er i samme bransje.

Dermed ble det sendt inn en klage til Avdeling skipsregister i Sjøfartsdirektoratet.

Godkjent

Og klagen ble i dag tatt til følge.

– Vi har etter en helhetsvurdering, hvor det blant annet har blitt lagt vekt på samtykkeerklæringen fra Storegg AS, funnet å likevel kunne godkjenne navnet «Storeggen av Aalesund» til bruk på Stiftinga Sunnmøre Museum sitt fartøy ved registrering i Norsk Ordinært Skipsregister, heter det fra Sjøfartsdirektoratet.

Dermed har «Storeggen av Aalesund» fått sitt navnesertifikat og er klar for å seile.