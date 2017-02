Vil at el-bilene skal betale vanlig takst på fergene

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og samferdselssjef Arild Fuglseth har satt navnet sitt på et saksframlegg til samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommunen.

Bakgrunnen er vedtaket samferdselsutvalget gjorde i desember, hvor det ble godkjent at takstfritaket for el-biler skulle opphøre fra 1. januar i år, og at ny takst skulle bli lik maksimaltakst for nullutslippskjøretøy slik den er fastsatt av Stortinget.

Administrasjonen fikk da fullmakt til å fastsette endelig takst og iverksettingsdato.

Tre løsninger

Og nå har administrasjonen greiet ut om mulige løsninger. Tre muligheter har de funnet fram til.

– Administrasjonens tolkning av vedtaket er at når takstfritaket opphører innfører vi full takst for el-biler mens vi venter på eventuelle endringer i riksregulativet, er den første tolkningen.

Dette vil bety at Møre og Romsdal i dette spørsmålet følger i fotsporene til Sør-Trøndelag og Tromsø

– En alternativ tolkning er at vi ikke opphever takstfritaket, men følger Riksregulativet. Det vil si at vi fortsetter med dagens el-biltakster inntil Riksregulativet blir endret, er den andre muligheten fylkesadministrasjonen beskriver.

Mens den tredje er følgende:

– Å oppheve fritaket, men bruke en annen billettkategori fram til Riksregulativet blir endret.

Den siste betyr at man må lage en ny billettkategori.

Det enkle best?

Fylkesrådmannens forslag til vedtak er at det blir innført ordinær biltakst for el-biler på fylkesvegferjene i Møre og Romsdal fra 1. mars.

Administrasjonen skal også få fullmakt til å implementere endringer i Riksregulativet for ferjetakster for det som gjelder av miljøvennlige kjøretøy når disse blir vedtatt og iverksatt på riksferjene.

Om fylkesrådmannens forslag blir vedtatt blir avgjort 8. februar.