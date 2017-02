Mann omkom i fjellet

En mann i 50-åra ble onsdag ettermiddag funnet død i fjellet ovenfor bygda Norddal på Sunnmøre.

- Vi fikk beskjed hit klokka 14.04 fra helsevesenet om at ambulansehelikopteret hadde henta en mann etter ei fallulykke, forteller operasjonsleder Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt. Ifølge politiet har dette skjedd i et område sørøst for Rindeelva (se kart et anna sted på sida). Dette er i området der vegen til Herdalssetra går.

På tur med to små barn

- Mannen var på tur med to små barn, og har på et tidspunkt falt i terrenget og omkommet som følge av dette, sier han.

Ifølge politiet er mannen hjemmehørende i Norddal kommune.

Har trolig sett faren falle i døden

- Barna har etter alt å dømme sett faren falle i døden og er naturlig nok sterkt prega av hendelsen. Det samme gjelder familien for øvrig, sier han.

Operasjonslederen forteller at barna etter hvert kom i kontakt med voksne.

- Både i fjellet, men de har også fått ringt mor si som igjen kontakta AMK, sier han.

Ei omsorgsgruppe har ifølge politiet tatt hånd om barna.

Mener det er ei ulykke

Avdøde skal ha blitt frakta til sjukeheimen i Valldal etter hendinga.

- Politiet har hatt ei patrulje på stedet. De har både gjort undersøkelser og også snakka både med helsevesen og omsorgsgruppa. Konklusjonen så langt er at dette er ei tragisk ulykke, sier Reite.

- Ei tragedie for heile kommunen

- Dette er ei tragedie både for bygda og heile kommunen, sier en bevega ordfører Arne Sandnes til smp.no, onsdag kveld.

- Sjøl fikk jeg vite om hendinga i fem-seks-tida, og selv om mange kjenner til det som har skjedd, er jeg ikke sikker på om dette har nådd spesielt de som bor i andre deler av kommunen, sier han.

- Omsorgsgruppa i kommunen jobber opp mot familien, men det er klart, i en sånn situasjon er det ikke så mye mer en får gjort enn å trøste, selv om det er viktig det også.

- Når vi bor i et sånt terreng som vi gjør, skjer det fra tid til anna alvorlige ulykker. Nå skjedde det igjen. Tankene våre går til familien, sier han.