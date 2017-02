Fagdirektør: – Grensen på uke 26 er satt

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Helse Møre og Romsdal og St. Olavs Hospital om et såkalt regionalt pasientforløp for behandling av gravide med truende for tidlig og for tidlig fødte (premature) barn i Midt-Norge.

Dragkamp

Etter dragkampen i fjor høst, ble man enige om at nyfødte før uke 26 skal få sitt tilbud i Trondheim. Tidligere var dette tilbudet også i Ålesund.

Diskusjonene har blusset opp igjen etter at Helsedirektoratet sendte ut et høringsforslag som anbefaler at alle født før uke 28 skal samles ett sted i regionen. For Møre og Romsdal sin del blir konsekvensen av forslaget at Ålesund sjukehus da eventuelt også mister barna mellom uke 26-28. Tilbudet til for tidlig fødte barn: Krever stans av sentralisering Arbeiderpartiet frykter at fem neonatal-leger og at 25-30 kompetente spesialsjukepleiere må gå om forslaget til samling av nyfødte blir flyttet til Trondheim.

Helse Midt er tydelig

Nå kommer imidlertid fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge med et tydelig signal.

– Hos oss er det nå enighet om å sette grensen ved 26. uke, og at vi skal ha en styrking av neonatal-tilbudet både i Ålesund og Trondheim, sier Sandbu. Brannfakkel fra Helsedirektoratet Slakter neonatal-forslag Politikere og fagfolk er enige. Det kommer ikke på tale å godta et nytt forslag om organiseringen av tilbudet til for tidlig fødte.

Fagdirektøren er også tydelig på at kompetanseplanen deres bygger på den faglige prosessen man har hatt i Midt-Norge. Derfor bevilges det nå to millioner kroner til kompetansehevende tiltak ved neonatalavdelingene i Ålesund og Trondheim.

Pengene fordeles slik:

Helse Møre og Romsdal får 761.400 kroner pluss 25.000 kroner i støtte til regionale samarbeidsmøter per år.

St. Olavs Hospital får 1.378.666 kroner pluss 25.000 kroner i støtte til regionale samarbeidsmøter per år.

Neonatalavdelingen er reddet ut 2019

– Det foreligger ikke føringer knyttet til forslaget om nasjonale retningslinjer som Helsedirektoratet har sendt ut på høring, understreker Sandbu.

– Betyr dette at Helse Midt lover fortsatt drift av neonataltilbudet i Ålesund når det gjelder fødsler mellom uke 26 og 28?

– Vi har lagt en kompetanseplan for de neste tre årene. Det skal gjøre tilbudet bedre, og Helse Midt-Norge bygger på den enighet vi har i vår region, svarer Sandbu.

Samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og St. Olavs Hospital HF gjelder ut 2019.